MS é o 1º do país a vacinar 90% da população acima de 18 anos com pelo menos uma dose

Mato Grosso do Sul é o primeiro estado do país a atingir 90% da população vacinável acima de 18 anos com pelo menos uma dose de vacina contra a COVID-19 sendo primeira dose ou dose única. Desde o começo da imunização no Brasil, o Estado se mantém nas primeiras colocações no índice de imunização e liderando por semanas, em primeiro lugar o ranking nacional.

O Vacinômetro desta sexta-feira (20) aponta que 91,21% da população adulta vacinável maior de 18 anos recebeu a 1ª dose do imunizante e 54,11% foi imunizada com a segunda dose. Até o momento foram vacinados 19,54% dos adolescentes com a primeira dose da Pfizer. Mato Grosso do Sul aplicou até o momento 2.844.971 doses, sendo 1.718.387 com a primeira dose, 891.897 com a segunda dose e 232.687 com dose única.

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, destacou a eficiência de Mato Grosso do Sul na aplicação das vacinas. “Nossa projeção já indicava que em agosto atingiríamos 90% dos sul-mato-grossenses imunizados com pelo menos uma dose da vacina. Nós temos que comemorar, pois somos um exemplo para todo o país, tanto na distribuição quanto na aplicação das vacinas. Tenho certeza que seremos o primeiro a sair desta pandemia”.

Novas doses de vacina

Mato Grosso do Sul recebe ainda nesta sexta-feira novas remessas de vacina contra a COVID-19. O novo carregamento tem 74.690 imunizantes sendo 43.100 doses da Coronavac e 31.590 doses da Pfizer.

O quantitativo de 15.792 doses de doses da Pfizer será usado para aplicação da segunda dose para quem já tomou a D1 da Pfizer. Também será usado 15.798 doses da Pfizer para aplicar a primeira dose em adolescentes entre 12 e 17 anos.

O quantitativo de 36.150 doses de vacinas Coronavac será empregado pelos municípios não participantes do Projeto de Pesquisa de vacinação em massa na região de fronteira, para realizar a aplicação da segunda dose (D2) do imunizante.