Motociclista morre após ultrapassar carreta na Euler de Azevedo

Um motociclista identificado como Carlos Silva Santos de 52 anos , morreu na tarde desta quarta-feira (11), após fazer uma ultrapassagem arriscada contra uma carreta na Av. Euler de Azevedo com a Imbirussu na Vila Santa Carmélia em Campo Grande. A vítima seguia na pista em sentido bairro José Abrão, com direção ao centro da cidade.

Na ocasião, quando o motociclista tentou passar a carreta, o condutor do veículo longo fez a conversão à direita e acabou atingindo Carlos que foi lançado a 20 metros do local. Com a pancada, ele teve vários ferimentos, perdeu massa encefálica e morreu no local, conforme apurou a nossa equipe de reportagem do O Estado Play.

A perícia esteve no local juntamente com a delegada da 7ª DP Delegacia de Polícia Civil, Franciele Candotti, que vai investigar o caso.

Karine Alencar com informações de Itamar Buzzatta

