Ministro vem a MS e entrega obra de ampliação do aeroporto

O ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, deverá vir a Campo Grande na segunda-feira (9), para cerimônia de entrega simbólica das obras de ampliação e reestruturação do aeroporto internacional. Segundo o ministério, a visita está pré-agendada, porém ainda não pode ser confirmada.

A previsão de entrega da modernização do terminal estava marcada para ser realizada no dia 6 de junho, porém atrasou e a expectativa atual é de que ela seja finalizada em outubro deste ano. A obra faz parte da etapa inicial do projeto de privatização, junto com outros 16 aeroportos do país.

De acordo com a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), com um investimento previsto de R$ 71 milhões, o aeroporto aumentará 106% no seu tamanho atual após a ampliação. Desse total, R$ 39,9 milhões estão sendo investidos somente no terminal de passageiros. Os recursos vêm do governo federal. Contudo, a capacidade operacional do terminal de passageiros, que hoje é de 2,5 milhões por ano, passará a 5 milhões de passageiros.

Lojas

Segundo a Infraero, há salas disponíveis para quem pretende expor seus produtos e serviços ao público que utiliza o terminal. O novo espaço comercial será quase 90% maior. Ainda estão sendo construídas uma nova Central de Utilidades e uma Central de Gás e Reservatórios.

Será realizada uma modernização da climatização e dos sanitários do terminal. Já as vias de acesso ao aeroporto sofrerão uma adequação e o local contará com projetos de sustentabilidade por meio do reaproveitamento da água da chuva e do sistema de climatização.

Novas dimensões

O tamanho do aeroporto passará de 7.215 metros quadrados para 14.852 m². A sala de embarque, que hoje possui 388,5 m², após as obras terá 1.875 m². Já o saguão, de 1.508 m², passará a ter 3.276 m².

A capacidade de passageiros dobrará. De 2,5 milhões por ano, o aeroporto atenderá 5 milhões de pessoas.

