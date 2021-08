Ministério reforça o combate a incêndios no Pantanal

O Ministério do Meio Ambiente informou que reforçará as ações de combate a incêndios florestais no Parque Nacional do Pantanal Matogrossense (MT) e no bioma do Pantanal em Mato Grosso do Sul. Entre as medidas anunciadas pelo titular da pasta, Joaquim Leite, nessa sexta-feira (6), está o investimento de R$ 167 milhões com recursos do Fundo Mundial para o Meio Ambiente.

Os recursos do fundo serão usados em ações de prevenção e combate a incêndios no Pantanal, por meio do programa GEF-Terrestre, coordenado pelo MMA e implementado e executado pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e pelo FUNBIO (Fundo Brasileiro para a Biodiversidade). Entre as ações está o resgate de animais silvestres em emergências ambientais, em especial ocorrências de incêndios florestais.

O ministério também firmou parceria com o IHP (Instituto Homem Pantaneiro) para a realização de aceiros, para prevenir que eventuais focos de incêndio consigam se espalhar. Também será organizado um novo sistema de monitoramento de embarcações, além de estímulo a pesquisas científicas sobre o impacto do fogo no Parque Nacional.

Outro medida foi um acordo firmado com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, para que a Polícia Militar Ambiental do estado auxilie na fiscalização e monitoramento dos incêndios e também participe de intercâmbio de informações, inteligência e educação ambiental com o MMA e outros órgãos como o Ministério da Justiça e Segurança Pública em toda a região do Pantanal no estado.

Um helicóptero que levava 278,5 kg’s de cocaína caiu na região do Pantanal no último final de semana. A aeronave, modelo Robinson R-44, foi encontrada domingo (1) com nenhum ocupante numa fazenda do município de Poconé, em Mato Grosso.

Segundo informações oficiais, agentes da PF (Polícia Federal), com apoio da Polícia Militar do Mato Grosso, vasculharam um raio de 10 km e não encontraram o piloto do helicóptero ou outros suspeitos do tráfico. Também não foram achados vestígios de pessoas feridas.

A droga avaliada em quase R$ 7 milhões, estava acondicionada em malotes que ficaram espalhados ao redor da aeronave acidentada. A droga foi levada à superintendência da Polícia Federal de Mato Grosso, em Cuiabá, que vai investigar o caso. [leia a matéria completa aqui]