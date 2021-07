Mesmo com queda de internados, na Santa Casa ocupação segue em 100%

Pelo menos desde o último dia 20 de junho, Mato Grosso do Sul, vem apresentando queda no número de pessoas internados. Entretanto na Santa Casa, hospital de retaguarda no atendimento da COVID-19, com 10 leitos de CTI (Centro de Terapia Intensiva), a taxa de ocupação segue com 100%.

O governo, por intermédio do secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, chegou a anunciar nos momentos mais críticos da pandemia no mês passado, com recorde no número de internações e inclusive com pacientes sendo encaminhados para outros estados, que seriam abertos mais 30 leitos para COVID na Santa Casa. No entanto, Geraldo informou que o hospital não poderia prestar ajuda com abertura de mais leitos.

De acordo com o coordenador do Núcleo de Regulação da Santa Casa, o médico Fabiano Cançado, como não é uma unidade de referência ao tratamento da doença, o hospital conta com apenas 10 leitos e eles permanecem com 100% de ocupação.

“Pois assim que temos alguma vaga disponível, ela já é direcionada para rede, para Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública), para que seja absorvido mais um paciente que tenha necessidade de um leito de CTI”, assegurou.

Ainda segundo Cançado, já em relação ao pronto socorro da Santa Casa, está “naquela condição caótica de sempre”. Neste momento tem 20 pacientes na sala vermelha, sendo 6 entubados e a área verde com 57 pacientes.

“Nós não temos condições de absorver mais pacientes, eles estão sendo atendidos no corredor. Então eu não tenho condições de afirma que os casos de COVID estão em queda. Por não sermos referência no tratamento. Mas o que posso te afirmar é que os casos não COVID aumentaram substancialmente nesses últimos dias, principalmente do fim de semana para cá”, revelou.

Conforme o boletim epidemiológico do Estado de ontem (6), Mato Grosso do Sul manteve a queda no número de internados. Nesta terça-feira, 694 pacientes estão em uma unidade de saúde, sendo 298 em leitos clínicos e 396 em UTIs. A taxa global de ocupação de leitos está em 78%. Ou seja, dos 467 leitos existentes, 365 estavam ocupados.