Mesmo com obras, Amigos do Parque funciona neste fim de semana

As obras de revitalização do Parque dos Poderes não afetam as atividades do projeto Amigos do Parque neste sábado (11) e domingo (12), mas haverá uma pequena mudança na rota tradicional dos esportistas e frequentadores do complexo.

Na avenida Desembargador José Nunes da Cunha, entre as rotatórias da Agesul e Avenida Mato Grosso, a pista que será destinada as atividades do projeto é a que dá acesso aos órgãos públicos. A outra, que tradicionalmente é exclusiva para as atividades está em obras. É importante destacar que, por causa da obra e do projeto, esse trecho da avenida ficará intransitável para veículos, que devem usar rotas alternativas.

A Avenida do Poeta não haverá alteração e funcionará como todos os finais de semana e feriados, com uma pista para o projeto e a outra para o tráfego de veículos, operando em contrafluxo. Equipes do DETRAN-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), realizarão rondas nestes locais para garantir a segurança viária e a fluidez do trânsito.

Veja no mapa abaixo as rotas alternativas: