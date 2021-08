Menina de 11 anos é estuprada e jogada de paredão

Um crime chocou moradores de Dourados na manhã desta segunda-feira (9). Uma menina de 11 anos foi estuprada e jogada do paredão da pedreira desativada. O crime aconteceu na aldeia Bororó, a vítima já foi encontrada sem vida. Policiais Civis e Militares juntamente com lideranças da reserva indígena fizeram diligências na casa onde a criança foi violentada.

Conforme moradores da aldeia Bororó, a menina foi sido vista consumindo bebida alcoólica com um parente na tarde deste domingo, nas proximidades do local onde foi encontrada morta. Três adolescentes suspeitos do crime já foram detidos e levados para a delegacia para serem investigados.

Veja também: Motorista perde o controle e capota carro na MS-419

Veículo era ocupado por três pessoas que foram socorridas e encaminhadas para o Pronto Socorro

Um motorista perdeu o controle e capotou o veículo que conduzia, saindo fora da pista na noite deste domingo (8), no trecho da MS-419. O carro era ocupado por três pessoas que tiveram apenas ferimentos leves. A guarnição da unidade de resgate do Corpo de Bombeiros chegou ao local e já encontrou as vítimas fora do automóvel.

A guarnição da Rádio Patrulha foi até o local para a condução do autor, que se encontrava com lesões no rosto e corpo.

