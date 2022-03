Março termina oferecendo 1060 vagas de emprego em Campo Grande

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) está com inúmeras oportunidades de emprego em Campo Grande e fecha o mês com mais de mil postos de trabalho disponíveis a população de todos os níveis de escolaridade.

Hoje (31) a agência oferece está com 1.060 oportunidades em aberto, entre elas sendo fornecidos empregos para açougueiro, babá, chefe de cozinha, gerente de loja e supermercado, motorista de ônibus rodoviário e social media.

Os interessados podem utilizar o aplicativo Sine Fácil e evitar sair de casa. Caso seu cadastro esteja desatualizado, não será possível utilizar o Sine Fácil, logo compareça a Funsat para atualização.

Confira todas as vagas disponíveis: