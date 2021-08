Mais de 200 pessoas ficam fora da fila de vacinação em posto

Cerca de 200 pessoas entre as que tomariam a primeira e a segunda dose da Coronavac (Sinovac), contra a Covid-19 ficaram fora da fila de vacinação nesta segunda-feira (9), em um posto do bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. A população foi informada de que haveria uma nova remessa para hoje, mas grande parte dos moradores da região não conseguiram se imunizar.

Após denúncias de leitores que entraram em contato com a nossa equipe, a reportagem do O Estado Play foi até o local e registrou imagens e vídeos, de centenas de pessoas que aguardavam pelo atendimento. Conforme populares, apenas 40 senhas foram distribuídas e os moradores não foram avisados da limitação no número de doses.

Questionada pelo O Estado Online, a Assessoria de Imprensa da (SESAU) Secretaria Municipal de Saúde Pública, informou em nota que a grade é restrita e dessa vez houve um número a mais de procura que o eventual. “As unidades recebem em média 50 a 100 doses de cada imunizante, dependendo da sua classificação, que leva em conta a capacidade operacional e a demanda histórica. Há orientação para distribuição de senhas considerando a oferta possível para que, justamente, não ocorra esse tipo de situação. Isso é comunicado diretamente pelos servidores aos pacientes. Desta forma, caso haja o esgotamento das senhas, os pacientes são orientados a procurarem outros locais mais próximos. Hoje houve uma procura acima da esperada na unidade, extrapolando a capacidade de atendimento”, afirmou.

Karine Alencar com informações de Itamar Buzzatta

Menina de 11 anos é estuprada e jogada de paredão

Um crime chocou moradores de Dourados na manhã desta segunda-feira (9). Uma menina de 11 anos foi estuprada e jogada do paredão da pedreira desativada. O crime aconteceu na aldeia Bororó, a vítima já foi encontrada sem vida. Policiais Civis e Militares juntamente com lideranças da reserva indígena fizeram diligências na casa onde a criança foi violentada.

