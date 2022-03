Maior evento do segmento “Expo Noivas MS & Noiva Fashion” encerra hoje

Por MÉRI OLIVEIRA (JORNAL O ESTADO MS) – Termina hoje (13), o evento Expo Noivas MS & Noiva Fashion. A programação é gratuita e realizada no Bosque Expo, no Shopping Bosque dos Ipês. Neste domingo a programação é das 16h às 22h.

Desta vez com a união dos dois maiores realizadores de exposições do segmento de casamentos, promete reunir muito mais oportunidades para quem pretende se casar e procura fornecedores para realizar a festa dos sonhos. A edição de 2022, mesmo antes de começar, já era considerada no meio como a maior deste segmento no Estado.

Direcionado não apenas ao público interessado em casamento, os visitantes podem conferir no evento os serviços e produtos para formaturas e aniversários. Ótima oportunidade para ter contato com fornecedores de diversos segmentos e fechar contratos com negociações diferenciadas. Desde vestidos de noivas até decoração, as empresas apresentam o que tem de melhor no nicho para quem tem planos de realizar esses tipos de evento este ano.

Conhecido em Campo Grande por ensaiar casais e padrinhos para o momento da dança dos noivos, o coreógrafo Ivan Sousa comenta que, além das atrações, o evento facilita o contato entre fornecedores e pessoas que estão organizando seus eventos, conhecendo em um só lugar todas as novidades do setor.

“Este ano o evento terá shows de dança, apresentações musicais e desfiles. É um momento para os visitantes expandirem seus relacionamentos com os profissionais do segmento e conhecer as novidades”, comenta

Ivan, que fala ainda que a feira é um ótimo momento para a noiva aproveitar para se organizar, levantar todo o investimento para o momento tão aguardado e fechar com os melhores fornecedores que estarão oferecendo preços e condições especiais em um só lugar.

O fornecedor e parceiro ainda fala sobre as expectativas em relação ao evento. “As pessoas estão há dois anos sem realizar o grande sonho de suas vidas, então nossas expectativas são muito boas, tanto para quem está procurando organizar uma festa de casamento, de 15 anos ou de formatura, que vai encontrar tudo em um lugar só, desde docinhos até vestidos de festa, e em relação ao nosso segmento também, que faz parte do protocolo de toda festa, a gente tá muito otimista.”

Quando questionado sobre o que os visitantes podem esperar das apresentações de dança, Ivan responde que “para o Expo Noivas e o Noiva Fashion desta edição especial, está levando para o público apresentação com a possibilidade de se encantarem pelo universo dos ritmos e dos movimentos, e que as pessoas não deixem de sonhar, que confiem que vai dar tudo certo, que possam celebrar momentos incríveis, que possam realizar o sonho de transformar uma festa em realidade”.

Para o empreendedor Emílio Perez Rubio Junior, as expectativas são altas e muito positivas. “Como eu participei da última [edição], que foi em 2020, bem no dia em que iniciou a pandemia, a gente não teve a procura dos clientes naquele ano, devido ao medo de todo mundo. Agora estamos retomando, dois anos depois da última que fizemos. A expectativa nossa, como fornecedores, é grande. Como eu sou cerimonialista, trabalho com datas e busco os outros fornecedores. Então, neste ano, graças a Deus, os eventos já estão saindo.”

Rubio revela, ainda, que já está com quase todas as datas cheias para o restante do ano de 2022.

Edição 2022

Este ano a feira traz opções variadas no mesmo lugar, sendo que os estandes apresentam todos os itens mais procurados, como acessórios para a noiva, agência de viagens, traje do noivo, aliança de joias, aulas de dança, bartenders, bebidas, bem-casados, bolos, buffets, buquês, tendências para chá de panela e chá de lingerie, convites, DJs, decoração, salão de beleza, vestido para noivas e madrinhas, fotografias, salão de festas, entre outras opções.

Além da exposição de grandes marcas e desfiles todos os dias, o evento contará com sorteios de R$ 15 mil em prêmios para quem fechar contratos com os expositores durante o evento.

Mais informações podem ser obtidas no site: https://www.noivasms.com.br/expo/, ou, ainda, nos telefones: (67) 9989-7695 e (67) 99284-1904.

Serviço:

Expo Noivas & o Noiva Fashion 2022 acontece das 16h às 22h, no Bosque Expo, no Shopping Bosque dos Ipês.