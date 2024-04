Mãe e filho morrem em acidente em Antônio João

Na noite de domingo (31), mãe e filho foram vítimas de um acidente fatal, na cidade de Antônio João, município distante 319 km de Campo Grande. Conforme informações preliminares, as vítimas, Mirian Fernandes e Leonardo Fernandes, viajavam em uma caminhonete na companhia do condutor do veículo, que também era o marido e pai das vítimas, além de outros dois passageiros.

Até o momento, não há detalhes sobre as circunstâncias que levaram ao acidente. Os demais ocupantes do veículo foram encaminhados para hospitais da região para receber tratamento médico, embora não tenha sido divulgado o estado de saúde deles.

Segundo o site Nova News, o condutor do veículo é o proprietário de um tradicional espetinho localizado, em Nova Andradina. A igreja Batista do Vale do Ivinhema, frequentada pela família Fernandes, emitiu uma declaração lamentando profundamente a perda de Mirian e Leonardo Fernandes.

“É com profundo pesar que recebemos a triste notícia do falecimento de nossos estimados irmãos, Mirian Fernandes e Leonardo Fernandes”, expressou a igreja em sua nota de condolências.

A polícia investiga as circunstâncias do acidente.

