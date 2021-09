Ladrões errancam afiação de rodoviária antiga e deixam prejuízo de 10 mil reais

O antigo terminal rodoviário de Campo Grande, localizado na rua Barão do Rio Branco, no bairro Amambai, foi alvo de roubo na madrugada desta quarta-feira (1º). Grande parte da afiação elétrica foi arrancada e muitos comerciantes que ficaram sem energia, só puderam retornar ao trabalho no início da tarde.

Na ocasião, os autores invadiram o subsolo e retiraram todos fios. Técnicos trabalham no local para reestabelecer a rede, o prejuízo ficou estimado em pelo menos 10 mil reais. A equipe de reportagem do O Estado Online foi até o local e conversou com os empresários da região.

A proprietária de um salão de beleza que fica na Dom Aquino, rua que também sofreu danos do roubo, fez um apelo as autoridades e solicitou que sejam feitos mais policiamentos para coibir os crimes que acontecem pelo centro da cidade. “Nós estamos indignados, não é a primeira vez. Eu já fui furtada no dia 12 do mês passado, e hoje novamente. Eu peço que as autoridades olhem para nós, estamos abandonados, precisamos de ajuda pública, quando tinhamos uma base móvel da polícia militar, paramos de ter esse problema, mas agora que o ponto foi fechado está comecando tudo de novo”, conta.

Além de Marina, dezenas de comerciantes que não se identificaram, relatam o medo e a dificuldade em lidar com usuários de drogas que transitam pela antiga rodoviária, que hoje “abriga” dependentes químicos que se hospedam pelas calçadas dia e noite.

Com informações de Itamar Buzzatta