Assaltante morre provocando ‘arrastão’ de roubos no centro de Corumbá

O assalto a uma padaria acabou com um dos bandidos morto, no final da tarde deste sábado (17), na esquina das ruas Cuiabá e Ladário, no centro de Corumbá – 424 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o Diário Corumbaense, cinco pessoas entraram no estabelecimento comercial e renderam os funcionários, levando-os para os fundos do prédio. Eles roubaram dois relógios de pulso, celulares, carteira com documentos pessoais e mais de R$ 350,00.

Em seguida, um dos ladrões pulou o muro e rendeu dois rapazes, de 20 e 23 anos, que estavam na casa ao lado da padaria. O bandido mandou que ambos procurassem a chave e enquanto chamava por um comparsa.

Armado de revólver, o criminoso mandou que o dono de uma motocicleta Hornet 600, que estava em frente do imóvel, entregasse a chave do veículo. A motocicleta é avaliada em R$ 25 mil.

Nessa hora, uma das vítimas encontrou na gaveta um canivete e aproveitou uma distração do ladrão e o golpeou. No momento que o revólver caiu, houve luta corporal e a outra vítima conseguiu pegar a arma e atirar no bandido.

Ferido, o autor saiu correndo, caiu alguns metros depois, na Tenente Melquíades com a Cuiabá, e acabou morrendo logo que a Força Tática da Polícia Militar chegou. Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros Militar ainda fizeram procedimentos de reanimação, sem sucesso.

Com ele, os policiais encontraram dois celulares (das marcas Motorola e Samsung) e a quantia de 164 reais roubada de uma das vítimas rendidas na casa. O local foi isolado para o trabalho da Perícia da Polícia Civil.

O ladrão morto não portava documentos e ainda não teve o nome confirmado. Os comparsas dele fugiram e deixaram para trás duas facas usadas no assalto. Há suspeita de que o bando tenha feito arrastões de roubo de celular mais cedo.