Keliana Fernandes e Joel Silva fazem as apostas à sucessão do governo do Estado

Com as eleições na porta, em 2022, nomes para o cargo de governador de Mato Grosso do Sul e ao Senado são especulados nos bastidores da política. Por isso, o podcast “Politizando”, apresentado pelos jornalistas Keliana Fernandes e Joel Silva, levanta os pontos favoráveis e desfavoráveis de cada possível candidato para esses cargos. O conteúdo está disponível no www.oestadoonline.com.br.

Entre os nomes citados pela dupla para governo do Estado estão o atual prefeito Marquinhos Trad (PSD), André Puccinelli (MDB), Rose Modesto (PSDB) e seu colega de partido, Eduardo Riedel. Também foram levantados outros cenários como os de Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (PSL) em jogo.

Além disso, os jornalistas falaram da situação do Senado, no qual a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, aparece como nome do presidente Jair Bolsonaro. Foi levado em conta o destaque que a senadora Tebet está tendo nos trabalhos da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da COVID, o que pode rivalizar com Cristina, e o período de permanência do senador Nelsinho Trad (PSD).

Apesar das divergências, a dupla concorda que o “trio dos sonhos” de senadoras é um só: Simone Tebet, Soraya Thronicke e Tereza Cristina, se houver mudanças no cenário político.

Keliana e Joel explicam com humor ácido o jogo dos bastidores políticos para as eleições. Toda semana, um novo episódio é divulgado com temas diferentes da política sul-mato-grossense. No primeiro podcast, o tema foi lockdown, quando o governador Reinaldo Azambuja decretou que apenas serviços essenciais funcionariam em 43 cidades.

(Raiane Carneiro)