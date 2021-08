Jovem morre em acidente no bairro Universitário

Um jovem identificado como Lucas Lino, 22 anos, morreu após colidir com um caminhão na rua Frida Puxian, no bairro Universitário em Campo Grande, no final da manhã desta quinta-feira (5). O motociclista transitava na via em uma Titan, momento em que atingiu um caminhão baú que invadiu a pista ao sair de um centro de distribuição de supermercado.

Conforme as primeiras informações da nossa Equipe de Reportagem O Estado Play, que foi até o local, vários caminhões estavam estacionados na pista de faixa amarela, o que dificultou a visão do jovem e ocasionou o acidente. A perícia, polícia e batalhão de trânsito foram acionadas. A equipe do Corpo de Bombeiros tentou reanimar a vítima, mas Lucas não resistiu.

Karine Alencar com informações de Itamar Buzzatta

Veja também: Homem se acidenta ao fugir da polícia

Homem se acidenta ao fugir da polícia

Um homem de 25 anos ficou gravemente ferido depois de se acidentar durante fuga de uma abordagem policial na BR-163. A polícia descobriu que o veículo Renault/Oroch, de cor branca, conduzido pela vítima estava com quase uma tonelada de maconha.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 19 horas dessa quarta-feira (4), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) deu ordem de parada ao veículo na altura do município de Rio Brilhante.

Momentos depois, a Polícia Militar suspeitou do veículo no bairro Tiradentes e perseguiu os autores, até sofrerem um acidente no canteiro central da avenida João Ministro Arinos, onde o carro começou a pegar fogo. Petterson dos Santos Cruz, 20, e Paulo Henrique Varandas Cardoso, 18, foram presos em flagrante tentando fugir a pé.

Um homem de 25 anos ficou gravemente ferido depois de se acidentar durante fuga de uma abordagem policial na BR-163. A polícia descobriu que o veículo Renault/Oroch, de cor branca, conduzido pela vítima estava com quase uma tonelada de maconha.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 19 horas dessa quarta-feira (4), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) deu ordem de parada ao veículo na altura do município de Rio Brilhante.

O condutor ignorou a solicitação da polícia, furou a barreira e fugiu do local. Houve acompanhamento tático por uma extensão de três quilômetros até que o suspeito que estava em alta velocidade colidiu contra uma cerca de arame e acabou capotando o carro.

Como o homem estava sem cinto de segurança, a vítima foi jogada para fora do veículo e foi encontrado pela polícia deitado em uma distância de 30 metros do automóvel que conduzia.

Ferido, o jovem foi encaminhado a um hospital local de Rio Brilhante e, em seguida, trazido para Dourados para dar entrada no HV.