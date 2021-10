Vídeo: jornalista da Capital é socorrida às pressas após acidente de trânsito

Após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira (6), a jornalista Ellen Genaro Lemos, que atua na Rede MS Record, precisou ser socorrida às pressas pela equipe do Corpo de Bombeiros. Ellen trafegava na Avenida Ceará, cruzamento com a Euclides da Cunha, quando foi atingida por uma caminhonete que ultrapassou o sinal vermelho.

A jornalista teve ferimentos no rosto e possivelmente uma fratura exposta no membro superior, conforme as primeiras informações da equipe que realizou os primeiros socorros. Na ocasião, Genaro ficou presa entre as ferragens e precisou ser retirada pelo banco de trás. Ela foi atendida consciente e orientada. Após os procedimentos, os profissionais da unidade móvel fizeram a regulamentação e a encaminhou para a unidade hospitalar.

Com informações de Itamar Buzzatta