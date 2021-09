Jogadores do Taveirópolis podem estar passando fome

A Delegacia da Policia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA), investiga denúncia de maus – tratos aos jogadores das categorias de base do Esporte Clube Taveirópolis.

Os garotos disseram que estariam passando fome e sem condições de treinamentos. A investigação ainda está em andamento e desde a manhã desta terça- feira (28), vem sendo apurada. Pelo menos dois policiais civis da DPCA estiveram no Centro de Treinamento do Clube, na Toca do Jacaré, no bairro Estrela do Sul aqui na Capital, para avaliar a real situação.

Quem esta cuidando do caso é a Delegada Titular Fernanda Félix. Um dos atletas confirmou que o presidente Marcelo Pantera não se encontra na cidade e não retornou ligações. Fontes do site Esportems confirmaram que alguns atletas estiveram na sede da Federação de Futebol onde foram pedir o desligamento do clube e iriam retornar as cidades de origem.

Informações de Itamar Buzatta