Jair Bolsonaro e ex-assessores são alvo em operação da PF

A Polícia Federal deflagrou na manhã quinta-feira (8), a operação Tempus Veritatis, que tem como alvos o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados políticos, incluindo pessoas que disseminaram informações sobre possíveis fraudes nas Eleições Presidenciais de 2022. Jair Bolsonaro precisou entregar o passaporte, para que fique impedido de sair do Brasil.

De acordo com informações divulgadas pelo portal SBT News, a operação cumpriu quatro mandados de prisão preventiva, sendo Marcelo Câmara e Filipe Martins, do círculo próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda conforme o portal, Filipe Martins foi assessor de Assuntos Internacionais da Presidência durante o governo do ex-presidente. Já o coronel Marcelo Câmara era ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.

A operação também está sendo realizada em Campo Grande, no Bairro Cidade Jardim, onde mandados expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (ST) foram cumpridos, mas até o momento, não há informações sobre a quantidade. Viaturas da Polícia Federal também estão em frente ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, localizado no bairro Jardim dos Estados.

De acordo com a Polícia Federal, está sendo investigada uma “tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, para obtenção de vantagem de natureza política com a manutenção do então presidente da República no poder”.

A operação está sendo realizada nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Paraná e Ceará.

