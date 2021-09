Jovem morre após ser esfaqueado junto com o irmão em conveniência

No final da tarde de sábado (18), um jovem de 24 anos morreu após ser esfaqueado junto com seu irmão, em uma conveniência no município de Chapadão do Sul, a aproximadamente 332 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Jovem Sul News, a confusão teria iniciado quando o autor sentou na mesa do estabelecimento com os dois irmãos, sem ser convidado e ainda pediu um cigarro. Em seguida, uma das vítimas reclamou dizendo que ele era muito folgado.

Na sequência, o autor ficou irritado e foi embora dizendo que voltaria para matar. Minutos depois, retornou ao local com uma faca para praticar o crime e fugiu dirigindo um Chevrolet Astra.

Após investigações e denúncias, os policiais encontraram o veículo do suspeito, a faca usada no crime e o autor que estava escondido nos fundos de uma boate. Por fim, ele foi preso e levado para a delegacia.

A vítima fatal foi socorrida pelos Bombeiros até ao Pronto Socorro do Hospital Municipal, onde não resistiu ao ferimento e morreu. Ele foi golpeado no peito e já chegou no hospital sem os sinais vitais.