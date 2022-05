Instituto Maná do Céu busca recursos para ir a festival

Objetivo é custear o transporte do coral Vozes da Periferia até Bonito

Há mais de 13 anos, o Instituto Maná do Céu para os Povos atua na luta contra a desigualdade social e trabalha na transformação de crianças e adolescentes que moram na periferia da região sul de Campo Grande. Traçando novos objetivos, o Instituto Maná corre contra o tempo na busca por recursos para transportar as crianças do coral Vozes da Periferia para o Festival de Inverno no município de Bonito (MS), no fim do mês de julho.

“Já temos a Cassems e a Ative Care ajudando na busca por recursos. Como o festival é na última semana de julho, estamos com o tempo escasso para arrecadar dinheiro para essa viagem. Segundo o nosso levantamento, precisamos de 2 mil reais para o transporte das crianças até a cidade de Bonito”, comentou Igor Silva, coordenador-geral do Instituto Maná do Céu para os Povos.

O Festival de Inverno acontece entre os dias 28 e 31 de julho. Em busca de alcançar objetivos e realização de sonhos, o coordenador do Instituto Maná do Céu explica a importância de as crianças do Vozes da Periferia estarem em um dos maiores festivais de música em Mato Grosso do Sul. “Participar do Festival de Inverno em Bonito será muito importante para o crescimento dessas crianças. O Instituto sempre acreditou no poder da transformação social por meio de novas experiências, e estar em um festival tão grande, e que junta vários estilos de música, pode trazer um grande conhecimento cultural para cada uma delas”, relatou Igor Silva.

Kit Dia dos Namorados

Para que os sonhos sejam alcançados, voluntários do Instituto Maná estão montando um kit para o Dia dos Namorados em que haverá sorteio aberto à população. “É bem simples. Quem estiver interessado pode adquirir os números desse Kit do Dia dos Namorados pelas nossas redes sociais, pelo telefone ou forma online pelo nosso site. Vamos abrir caminhos para que todos tenham acesso ao sorteio e as premiações”, comentou o coordenador do Instituto Maná, Igor Silva.

Mais informações sobre como adquirir os números para o sorteio do Kit do Dia dos Namorados, podem entrar em contato no telefone (67) 9240-7413.

Aos que gostariam de ajudar as crianças a buscar os seus sonhos, podem depositar qualquer quantia no Pix: 11.067.031/0001-86.

Texto: Marcelo Rezende – Jornal O Estado MS

Confira mais notícias em Jornal O Estado MS.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.