Inflação nos holofotes abre caminho para alta na Bolsa de Valores

Com a inflação do Brasil nos holofotes do mundo, a Bolsa de Valores – Ibovespa, opera em alta de 2, 6% na tarde desta sexta-feira (8). O número ultrapassou 3% às 15h55 (horário de Brasília), quando o índice subia 2,59%, registrando 113.453,27 pontos. Já o dólar comercial registrou queda, depois de ficar a maior parte do dia estável.

A moeda norte-americana atingiu o valor de R$ 5,510 por volta das 15h55 (de Brasília), quando caía 0,16%.

Ontem (7) o dólar comercial teve alta de 0,57%, fechando a R$ 5,517 na venda. Já a Bolsa teve valorização de 0,02%, fechando a 110.585,430 pontos. O valor do dólar divulgado diariamente pela imprensa, refere-se ao dólar comercial. Para quem vai viajar e precisa comprar moeda em corretoras de câmbio, o valor é bem mais alto.

Inflação

Com o desempenho de hoje até o momento, o Ibovespa ronda a estabilidade no acumulado da semana, após contabilizar uma queda de cerca de 2% até a véspera. Nos Estados Unidos, o Departamento do Trabalho divulgou que foram criados 194 mil postos de trabalho fora do setor agrícola no mês passado, bem abaixo do esperado, mas revisou os dados de agosto para cima, enquanto a taxa de desemprego recuou para 4,8%.

O estrategista-chefe do banco digital Modalmais, Felipe Sichel, destacou que a criação de vagas foi fraca na margem, mas contemporizada pelo desemprego, revisão da leitura anterior, trabalhadores impedidos de trabalhar por motivos climáticos, o avanço nas horas médias trabalhadas, entre outros fatores.

Com informações do Uol

Confira outras notícias aqui, em nossa versão digital