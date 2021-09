Indígenas fecham rodovias federais de MS em protesto

Nesta quarta-feira (15), indígenas fecharam duas rodovias federis do Estado em ato de protesto. Segundo atualização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 13h30, o primeiro ponto é no km 53 da BR-463, no município de Ponta Porã, e o outro é no km 308 da BR-163 em Rio Brilhante.

De acordo com a nota da PRF, as equipes permanecem nos locais mantendo a segurança do trânsito e negociando com os manifestantes.

A medida ocorre em mobilização a retomada da votação pelo STF (Supremo Tribunal Federal) do Marco Temporal, que pode modificar a demarcação de terras no país.

