Incêndio: casa pega fogo e fica destruída no Pedrossian

Incêndio começou por volta das 15h, quando populares acionaram a equipe do Corpo de Bombeiros

Uma casa ficou completamente destruída após pegar fogo na tarde desta quarta-feira (4) na rua Orlando Dário, no bairro Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande. O incêndio começou por volta das 15h, quando populares acionaram a equipe do Corpo de Bombeiros para apagar as chamas.

A residência fica no fundo de uma eletrônica, o que pode ter relação com o ocorrido. Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar também foi até o local e trabalham para conter incêndio. A equipe de reportagem do O Estado Play esteve na residência e acompanhou o mutirão dos profissionais.

Até o momento, não há informações sobre feridos.

Carro capota no bairro Tijuca e criança fica ferida

Na tarde desta quarta-feira (4) um carro Mobi capotou após colidir com um veículo Hyundai i 30, na rua da Prata, cruzamento com a Visconde de Boa Vista, localizada no bairro Tijuca em Campo Grande. O Mobi era ocupado por cinco pessoas, entre elas, duas crianças que não tiveram as idades reveladas.

Karine Alencar com informações de Itamar Buzzatta