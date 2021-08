VÍDEO: Caminhoneiro mata motociclista e foge do local sem prestar socorro

Pilotando uma motocicleta a caminho do trabalho, Jaciara de Oliveira Batista morreu em um violento acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira (30). A vítima foi atingida por um caminhão no cruzamento da Rua Luís Pereira com a Rua Bernardo Guimarães, dentro do bairro Pioneiros, em Campo Grande.

A moto ficou totalmente destruída e o motorista do veículo pesado fugiu sem prestar socorros. As equipes do Goi (Grupo de Operações e Investigações) estão atrás do autor. Confira a reportagem na íntegra pelo Facebook.

Imagens das câmeras de segurança mostram quando o caminhão não respeitou a placa de parada obrigatória e avançou o cruzamento, momento em que a motociclista seguia pela preferencial e acabou batendo na lateral do caminhão.

Na sequência, Jaciara caiu embaixo do veículo e foi arrastada por cerca de 10 metros. Uma amiga da vítima que passava pelo local presenciou o acidente e entrou em estado de choque.

Moradores do bairro alegam que a rua é bastante perigosa por conta dos acidentes e já chegaram a solicitar um quebra-molas para a prefeitura. Acesse também: Homem confessa estupro da filha e se entrega para a polícia

(Com informações dos jornalistas Rosana Lemes e Itamar Buzzatta)

(Matéria alterada às 11:49 para acréscimo de vídeo)