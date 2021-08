Idosa que ateou fogo na cunhada enquanto ela dormia vai presa

Uma idosa de 70 anos foi presa após atear fogo na cunhada de 77, no momento em que a vítima dormia. O crime aconteceu na Chácara Panduí que fica localizada em Iguatemi, município distante a 360 quilômetros de Campo Grande. Conforme a ocorrência, o filho da mulher foi até a delegacia para registrar o caso, e afirmou que a mãe estava no hospital em estado grave.

Imediatamente, uma equipe de investigação foi até o hospital e constatou que ela estava com queimaduras de terceiro grau e com partes do corpo carbonizadas, mas ainda viva. Após entrevistas com várias testemunhas, descobriu-se que a vítima foi casada com o irmão da suspeita, que faleceu há algum tempo. As duas moram, em casas muito próximas, dentro do mesmo terreno.

Ainda, segundo informações, a vítima, após a morte de seu esposo, teria iniciado um novo relacionamento. No que se refere a esse novo relacionamento, a suspeita tinha ciúmes, pois, supostamente, queria ficar com a mesma pessoa.

A autora foi presa em flagrante pela prática Feminicídio, violência doméstica e familiar, na forma tentada. A vítima foi transferida em estado gravíssimo para Campo Grande e segue internada.

