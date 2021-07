Idosa não consegue escapar e morre carbonizada dentro de casa em Campo Grande

Uma idosa de 72 anos morreu carbonizada na noite desta quarta-feira (7) em Campo Grande, depois que a residência onde ela morava com a filha e o neto na Rua Spipe Calarge pegou fogo. As chamas que iniciaram ainda por motivo desconhecido destruiu cerca de 50 m² da casa de madeira.

Segundo informações policiais, os Bombeiros chegaram para o resgate e retiraram do imóvel a filha e o neto da vítima que estavam presos dentro do imóvel pois a porta estava emperrada. Dona Iva não conseguiu sair e morreu carboniza com 100% do corpo queimado.

Na residência o imóvel da família também estava em chamas.

Ruas próximas foram interditadas para conter o incêndio, que levou mais de cinco mil litros para ser controlado. (com informações do Itamar Buzzatta)