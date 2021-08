Hospitais da Capital liberam a entrada de visitantes para internados

Após um ano e cinco meses da pandemia provocada pela COVID-19 se instalar no Brasil, a Santa Casa de Campo Grande, maior hospital de Mato Grosso do Sul, voltou a permitir a entrada de visitantes para pacientes em tratamento.

De acordo com o anunciado pela instituição, desde ontem (3) está liberado um visitante por pessoa em horários escalonados. Pacientes críticos internados em CTIs (Centros de Terapia Intensiva) poderão receber visitas pelo período de 30 minutos, entre 10h30 e 11h30. Os que estão na ala vermelha do pronto-socorro só podem receber visitas às 15h e os da ala amarela, entre 17h e 17h30.

No Hospital Regional, unidade de referência ao tratamento de pacientes com o novo coronavírus, as visitas seguem liberadas, inclusive para pacientes diagnosticados e internados com a doença. De acordo com a SES (Secretária de Estado de Saúde), as visitas estão abertas para pacientes sem a doença que estão dando entrada no hospital e para os pacientes diagnosticados com COVID que estão internados em enfermaria. Para as demais alas continuam suspensas as visitas.

Diferentemente das outras unidades, as visitas e a presença de acompanhantes no Hospital Universitário de Mato Grosso do Sul nunca foram suspensas ou restritas, apenas limitadas a um visitante ou acompanhante por vez. A unidade possui mais de 50 setores e todos seguem com a visitação permitida. O único pré-requisito é usar máscara e ser maior de 18 anos.

Hospitais privados optaram por não fixar e divulgar regras para autorização ou não de entrada de visitas. Nos locais procurados, os pacientes têm os riscos analisados individualmente, de acordo com a gravidade e o estágio de cada doença, os riscos e os benefícios que o encontro com os familiares pode gerar.

Leia também: Fundesporte e SPPM promovem workshop de defesa pessoal para mulheres

O Governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) e Subsecretaria Estadual de Políticas Públicas para Mulheres (SPPM), promove, neste mês, o Projeto Maria Lilás, com workshop de noções básicas de defesa pessoal para mulheres. A iniciativa integra o Agosto Lilás, campanha estadual de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulheres.

As aulas serão oferecidas em todos os sábados de agosto: dias 7, 14, 21 e 28, das 7h30 às 12h30, na Concha Acústica do Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. As inscrições, totalmente gratuitas, podem ser feitas presencialmente na sede da Fundesporte, localizada na Avenida Mato Grosso, 5778, Bloco III – Parque dos Poderes, na capital ou pelo WhatsApp da Unidade Pedagógica e de Formação (UPF): (67) 3323-7225. Podem se inscrever mulheres acima de 18 anos. As vagas são limitadas. Haverá declaração de participação. A matéria completa pode ser lida aqui [com link no aqui.