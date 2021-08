Homens que sumiram durante passeio são encontrados

Os três homens que desapareceram durante um passeio de barco na região do Rio Paraguai, em Corumbá, foram encontrados na tarde desta quinta-feira (19). Após o resgate, eles seguiram para o Hospital Naval de Ladário.

Pai e filho, de 66 e 41 anos, além do piloto da embarcação, de 54 anos, desapareceram na última terça-feira (17). A princípio, ribeirinhos que conhecem a região colaboraram nas buscas dos homens. O Corpo de Bombeiros e a PMA (Polícia Militar Ambiental), acionados ontem (18), mobilizaram uma embarcação e uma aeronave do Grupamento de Operações Aéreas.

Conforme apurado pelo O Estado Online, o Corpo de Bombeiros, com o apoio da aeronaves, encontraram os três homens por volta das 11h20. Em seguida, um helicóptero da Marinha do Brasil realizou o deslocamento dos homens para o hospital.

*Com informações do repórter Itamar Buzzatta

Confira o vídeo na íntegra:

Acesse também: Umidade em níveis críticos e calor acima dos 35°C devem se manter

O tempo seco, quente e sem chuva em boa parte do País é resultado de um bloqueio atmosférico. Essa condição contribui para a manutenção do tempo firme, elevação das temperaturas e também para o agravamento dos índices de umidade do ar nesta quinta-feira (19).

Em Mato Grosso do Sul o sol brilha forte entre poucas nuvens ao longo do dia, e ao mesmo tempo que o calor predomina, a qualidade do ar fica muito baixa, podendo chegar aos 10% durante a tarde em diversas áreas.

Confira mais notícias no jornal impresso.