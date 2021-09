Homem tem queimaduras de 2º grau após curto-circuito no Atacadão

Um funcionário de 40 anos, teve queimaduras de 2º grau, após um curto-circuito no local onde trabalha o mercado Atacadão, da Avenida Duque de Caxias, próximo ao aeroporto de Campo Grande. O incidente foi às 10h da manhã desta sexta-feira e obrigou o atacadista a fechar durenta boa parte do dia, porém já está aberto ao público sem risco de cair a energia..

O funcionário foi levado as pressas pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa aqui da Capital, de acordo com a assessoria do hospital o homem chegou com queimaduras de 2º grau na face, couro cabeludo, tórax, braço direito e também queimoi os pelos nasais. Ele segue consciente, orientado, e aos cuidados da cirurgia plástica com monitoramento cardíaco.

Nossa equipe conversou com a assessoria do Atacadão que descarta o principio de incêndio. A empresa informou que o funcionário é terceirizado e estava realizando manutenção de rotina, quando o curto-circuito aconteceu no quadro de energia elétrica e provocou queimaduras no trabalhador.

O homem estava utilizada EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) e todos os protocolos de segurança foram seguidos, mas isso não impediu que ele sofresse a descarga elétrica. A equipe do Atacadão e da empresa terceirizada estão juntos com a vítima e, informaram que vão prestar toda a ajuda necessária.