Acidente em obra mata homem esmagado

Um homem, ainda não identificado, morreu nesta sexta-feira (06) em um acidente com uma máquina nas obras pavimentação da rodovia MS-473, entre a cidade de Nova Andradina e o campus do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).

Imagens enviadas ao Nova News por leitores do site mostram que a vítima teria sido atingida por uma máquina do tipo rolo compactador pneumático, entrando em óbito no local. O fato ocorreu próximo ao aterro sanitário.

O Corpo de Bombeiros Militar foi solicitado, mas como a equipe estava em outro atendimento, foi acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que foi ao local e constatou a morte do homem.

Autoridades policiais também foram chamadas para a tomadas das providências necessárias. Ainda não há informação se o homem trabalhava nas obras de asfalto ou se estaria naquele local por outro motivo.

Nova News

