Homem morre em grave acidente na Guaicurus – Um homem morreu na manhã deste domingo (1°), em um grave acidente na Avenida Guaicurus, próximo a BR-163, em Campo Grande. De acordo com informações, o motorista identificado como Jonas Pereira de Souza Junior de 44 anos, perdeu o controle do veículo Volkswagen Gol e bateu em uma parede de contenção. O forte impacto fez o carro parar em um cruzamento distante do local do acidente.

A vítima ficou presa nas ferragens e morreu no local. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamada para o socorro, mas ao chegar confirmou a morte do homem.

O Corpo de Bombeiros e uma equipe da CCR MS Via estiveram no local para desencarcerar o corpo da vítima que ficou preso às ferragens.

(Com Itamar Buzzatta).

