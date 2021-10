Homem morre após ser atropelado e esfaqueado em frente de casa

Um homem identificado como Ademir Acosta de 54 anos morreu após ser atropelado e esfaqueado em frente de casa, na noite nesta terça-feira (12). O assassinato aconteceu no momento em que ele limpava a calçada de casa junto com a esposa, na casa onde morava, em um bairro no município de Corumbá, cidade a 428 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações do site Diário Corumbaense, a esposa da vítima que presenciou o fato, acionou a polícia local. Quando a equipe chegou encontrou Admir de barriga para cima, com lesões oriundas do atropelamento e ferimentos no pescoço e na cabeça, em decorrência dos golpes de facão.

Ainda de acordo com o site, a esposa da vítima relatou que o marido seguia para jogar o entulho em um terreno baldio. Depois de atropelar a vítima, o homem teria descido do carro e golpeado a Admir com um facão. A mulher revelou ainda que o homem estaria tendo um caso com a esposa do autor.

O suspeito não foi localizado e o caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil como homicídio simples.