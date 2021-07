Homem é preso por feminicídio logo após o crime

Homem de 36 anos, foi preso por feminicídio neste sábado (10), em Três Lagoas. A vítima fatal foi uma mulher de 47 anos.

Equipe de policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a prisão em flagrante do criminoso. Por volta das 06h50, equipe da Radiopatrulha foi acionada para comparecer na rua Antoniel Cardoso da Cunha, no bairro Santa Rita, onde uma guarnição do Corpo de Bombeiro já se encontrava no local.

Os policiais foram informados pelos bombeiros que quando a equipe chegou já encontrou a mulher morta, caída em frente a calçada da residência.

Na chegada da PM mediante as informações, foi realizado uma vistoria no interior da residência, onde localizaram o autor em um dos quartos.

Foi dada voz de prisão ao indivíduo e realizado seu encaminhado a delegacia de polícia civil para prisão em flagrante por feminicídio.