Homem é preso após tentar atropelar Policiais

Um homem de 24 anos foi preso pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, na noite desta quinta-feira (16), no bairro Taveirópolis, em Campo Grande, após tentar atropelar policiais.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, os policiais receberam uma denúncia de que um homem em um carro Gol, de cor prata, estava praticando o crime de tráfico de drogas, na Rua 26 de Agosto, com a Tiradentes, e foram até o local para verificar.

Ao visualizar o suspeito, os investigadores se aproximaram, desceram da viatura, se identificaram como policiais. Ao solicitar que o homem descesse do veículo, ele acelerou para fugir e jogou o carro para cima dos investigadores. Foi iniciada uma perseguição, que aconteceu por mais de 2,5km e o autor foi preso após bater o carro.

Durante a fuga, o rapaz ultrapassou diversos sinais vermelhos, transitou em alta velocidade em local onde havia grande fluxo de pessoas e chegou a colidir propositalmente seu veículo com a viatura descaracterizada da DENAR, que estava com sinais luminosos ligados. No trajeto, ele tentou se desfazer da droga que estava transportando, mas os policiais conseguiram apreender todo o entorpecente.

O suspeito estava com 20 porções de maconha, entre tabletes e pacotes da droga em bucha, totalizando 11.200kg, além de embaladora a vácuo e plástico filme. Ele foi autuado por tentativa de homicídio qualificado, tráfico de drogas, dano qualificado, direção perigosa e teve seu veículo apreendido.

Os telefones da DENAR para denúncias são: (67) 99995-6105 (WhatsApp) ou (67) 3345-0000