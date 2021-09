Marcos Gonzaga dos Santos, 35, foi encontrado morto na manhã deste domingo (5), na calçada da Rua Noventa e Nove, uma rua sem saída dentro do Bairro Nova Campo Grande, região oeste da cidade.

Segundo informações preliminares e com a ajuda do boletim de ocorrência, havia pelo menos cinco cápsulas de munição espalhadas na rua, o que indica que Marcos foi assassinado com tiros no pescoço. Segundo os peritos, a vítima pode ter sido perseguida.