Homem é encontrado morto dentro de uma vala na BR-163

Desaparecido desde a última segunda-feira (20), um homem identificado como Adeilson Corteiro Batista de 33 anos, foi encontrado morto às margens da rodovia 163, próximo a um balneário ainda na cidade de Campo Grande, com saída para Sidrolândia, dentro de uma vala.

O Corpo de Bombeiros, a polícia judiciaria e a perícia foram até o local para retirar o corpo e colher informações que possam cooperar nas investigações, a fim de descobrir o que de fato aconteceu. Segundo informações de familiares que registraram o boletim de ocorrência na polícia, Adeilson saiu de uma fazenda na área rural onde morava pilotando uma bicicleta e não retornou mais para casa.

Até o momento não há informações sobre ferimentos ou possíveis causas da morte. A equipe de reportagem do Estado Play acompanha o caso e pode voltar com atualização do caso à qualquer momento.

Com informações de Itamar Buzzatta