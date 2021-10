Homem é encontrado morto às margens da Av. Ernesto Geisel

Um homem que não teve identidade revelada foi encontrado morto nesta sexta-feira (1º) às margens da Av. Ernesto Geisel, no rio Anhanduí. Pessoas que passavam pelo local avistaram o homem e acionaram o a Polícia Militar, que solicitou a Polícia Civil e Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).

As equipes estão no local para fazer os tramites legais e investigam a causa da morte. Confira mais informações do caso na live disponível no facebook do jornal O Estado.

Da redação com informações de Itamar Buzzatta