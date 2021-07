Hashtag orem pelo presidente é top trend no twitter

A #orempelopresidente subiu na manhã desta quarta (14). Com cerca de 15 mil tweets os comentário que a utilizam a hashtag em sua quase totalidade não é pela recuperação do presidente e permanece no top trend da plataforma. O presidente Jair Bolsonaro está com soluços constantes há aproximadamente 15 dias e, aliado a fortes dores, cancelou suas agendas e foi transferido para São Paulo após passar por avaliação médica em Brasília.

Pela manhã desta quarta-feira (14), a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, se disse apreensiva com o estado de saúde de Bolsonaro e apelou na plataforma do passarinho azul: ”Orem por nosso presidente hoje e sempre”.

O mesmo se deu com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, mas este foi em um evento oficial durante a abertura da cerimônia de lançamento das mudanças para o ensino médio. “Lembramos pelo presidente da República e oramos pela sua pronta recuperação”, pediu.

Veja como está a movimentação no Twitter