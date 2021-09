Grupo nacionalista sai de MS rumo à capital federal

Com tudo de graça, mais de 500 pessoas vão a Brasília para o 7 de setembro

O Instituto Nacionalista de Direita do Brasil de MS organiza uma megacaravana com 15 ônibus e 3 vans, totalmente gratuita, para apoiadores irem a Brasília participar das manifestações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, em 7 de setembro. Parte do comboio saiu do Estado no sábado (4) e outro grupo viaja nesta segunda (6).

De acordo com o organizador e diretor do instituto, Rodrigo Lins, o ponto de encontro das caravanas foi o Sindicato Rural de Campo Grande, onde os grupos se encontram em direção à Capita Federal. Ele diz que o total é de: dois ônibus de Corumbá, três de Três Lagoas, três com apoiadores de Campo Grande, e um para as cidades de Ponta Porã, outro de Sete Quedas, um de Camapuã, também em Ribas do Rio Pardo e os demais com grupos variados.

“Deixando bem claro que esses ônibus são de apoiadores e que a ideia é reunir para sair em comboio de Mato Grosso do Sul. Vamos montar uma estrutura em Brasília no Parque Leão oferecendo almoço e janta de graça para as pessoas que viajam conosco. Nós pensamos em duas datas para não atrapalhar as pessoas que têm de cumprir os horários no trabalho e está tudo muito bem organizado.” Questionado sobre se havia vagas em alguma caravana, Lins esclareceu que a lista de espera é grande e que não sabe se o instituto conseguirá atender a todos até a saída nesta segunda- -feira.

“Todas as vagas estão esgotadas e a gente está tentando ver se consegue pegar mais um ônibus ou van para colocar mais pessoas. Estamos com 200 pessoas na lista de espera e com problemas das viações que não tem ônibus ou vans para locar.”

O instituto possui mais de 5 mil membros em Mato Grosso do Sul que organizaram doações e contaram com a colaboração de simpatizantes ao movimento.

Andrea Cruz

