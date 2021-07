Grávida, mulher é agredida a chutes e socos por marido bêbado

Homem de 38 anos foi preso em flagrante após agredir a mulher, de 36 anos, que está grávida. O caso ocorreu na noite de domingo (11), em Campo Grande.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, os policiais se deslocaram até uma Unidade de Pronto Atendimento onde a vítima relatou que o marido ficou agressivo depois de beber algumas doses de vodca.

A mulher informou que as agressões tiveram início quando ela foi até a casa de um amigo. O agressor foi até o endereço onde chegou desferindo dois socos na cabeça e um no rosto da vítima. Ele também chegou a derrubar a mulher grávida no chão, a arrastar e dar chutes na barriga.

Preso, o homem ameaçou a mulher de morte na frente da guarnição policial.