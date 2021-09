Grave acidente tira a vida de motorista na BR 163 – Um grave acidente no início da tarde deste sábado (18), na BR 163, entre o município de Rio Brilhante e o distrito de Prudêncio Thomaz tirou a vida de uma mulher de 50 anos.

Segundo o site Rio Brilhante em Tempo Real, a vítima foi identificada como Joelma Gonçalves Pereira. Ela seguia em um veículo VW Saveiro de cor branca no sentido Rio Brilhante – Nova Alvorada, quando bateu em uma carreta que seguia na outra direção.

Ainda segundo informações apuradas pelo site, a suspeita é que Joelma teria invadido a pista da carreta na tentativa de ultrapassar. A mulher morreu no local e as causas do acidente serão apuradas. A motorista de um outro veículo informou que a condutora da Saveiro havia batido na lateral de um carro, mas como não houve vítimas, a viagem seguiu normalmente até o momento do acidente fatal.

O condutor da carreta não teve ferimentos e permaneceu no local do acidente.

Veja também: Cadáver é encontrado em estado de mumificação

No início da tarde deste sábado (18), um cadáver em estado de mumificação foi encontrado por funcionários que trabalhavam em um viaduto na avenida Ministro João Arinus, saída para Três Lagoas, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a polícia recebeu a informação de que havia um cadáver no viaduto da BR 163, ao chegar ao local constatou que o corpo estava em avançado estado de mumificação. Funcionários que faziam a manutenção do viaduto informaram que um mendigo havia sentido um forte cheiro no local e desconfiava que se tratava de uma pessoa morta.

Deixe seu comentário na matéria: Grave acidente tira a vida de motorista na BR 163

Veja mais notícias no Jornal Impresso.