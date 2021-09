Governo Federal entrega 256 moradias para famílias carentes da Capital

O Governo Federal entregou 256 apartamentos para famílias de baixa renda nesta sexta-feira (24), em Campo Grande. O empreendimento recebeu cerca de R$ 20,5 milhões em investimentos federias e vai beneficiar mais de mil pessoas. A solenidade de entrega contou com a presença do ministro do Desenvolvimento Regional, Roberto Marinho.

As moradias fazem parte do Residencial Sírio Libanês I, II e III e são distribuídas em 25 blocos de três andares. A obra recebeu investimento federal de R$ 20,48 milhões por meio do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), R$ 4,24 milhões de contrapartida do governo estadual e o terreno foi doado pela prefeitura municipal.

Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, as moradias garantem dignidade para as famílias. “Vamos, mais uma vez, levar dignidade à famílias brasileiras que passarão a viver em um imóvel próprio. Essas moradias que estamos entregando são muito mais do que concreto, muito mais do que cimento. O que temos são sonhos realizados, respeito ao orçamento público e cidadania à população”, afirmou.

Cada apartamento abriga dois quartos e tem área privativa total de 47,01 metros quadrados. Próximo ao residencial há três escolas, duas creches, dois postos de saúde e um posto de segurança. O empreendimento conta conta com toda a infraestrutura de água, esgoto, iluminação pública, energia elétrica, pavimentação e drenagem.

Veja mais notícias no Jornal Impresso