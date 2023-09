Governo do Estado assina convênios na área de infraestrutura urbana com Campo Grande

Montante de R$ 146.375.913,38 prevê drenagem, pavimentação e modernização em vias estruturantes

Para a implantação de vias estruturantes, pavimentação, drenagem, acessibilidade, sinalização, recuperação de malha viária e modernização de ruas e avenidas de bairros importantes da Capital, o Governo do Estado celebrou ontem (11) os convênios de R$ 146.375.913,38 com o município de Campo Grande, sendo mais de R$ 50 milhões de repasses estaduais e R$ 93 milhões, federais.

“Esses investimentos chegam para contemplar a população das mais diversas regiões de Campo Grande. Com a liberação dos recursos do Estado para a prefeitura, o governador Eduardo Riedel faz com que essas obras cheguem rapidamente, para atender as pessoas”, destacou o secretário Hélio Peluffo, da Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística).

Durante cerimônia oficial, que aconteceu no auditório da Governadoria e contou com a presença de diversas autoridades, dentre elas, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, que destacou que os investimentos serão realizados em obras estruturantes, revelando a importância da Capital. “Seguimos avançando em Campo Grande, com várias regiões recebendo obras de drenagem, pavimentação e outras contempladas com essa parceria, que traz asfalto novo e recapeamento. São recursos da bancada federal, com a contrapartida do Estado e vamos seguir avançando.”

No total, foram assinados seis documentos envolvendo repasses de emendas da bancada federal de Mato Grosso do Sul e investimentos do Governo do Estado e da Prefeitura da Capital.

Os acordos contemplam obras e serviços de recuperação de ruas das regiões do Anhanduizinho, Bandeira, Lagoa e Centro, a modernização da avenida Duque de Caxias, entre o Aeroporto Internacional e o Núcleo Industrial do bairro Imbirussu, e a implantação de vias estruturantes no fundo de vale do córrego Imbirussu.

Além disso, os projetos também englobam um de sejo antigo de moradores de diversas regiões de Campo Grande, tais como a pavimentação e drenagem dos bairros Jardim Noroeste, Jardim Nashville, Portal Caiobá e North Park e do Jardim Centenário. Dentre os serviços que estão previstos estão 4,1 km de drenagem nas estradas EW2, EW3, EN3 até a SE01, na Chácara dos Poderes e outros R$ 8,1 milhões para pavimentação e drenagem dos Jardim Nashiville, Portal Caiobá e North Park.

