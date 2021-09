Giro policial: de tentativa de estupro a assalto na orla, seis vão presos

De tentativa de estupro no centro da cidade dentro do provador de uma loja, a assalto na Orla Morena de Campo Grande, Policiais Militares prenderam seis pessoas nesta quinta-feira (16), em pontos distintos da cidade, entre elas, três mulheres que traficavam drogas na rodoviária antiga da capital, localizada na rua Barão do Rio Branco, no bairro Amambaí.

Na Orla Morena, dois adolescentes foram flagrados fazendo arrastão pelo local. Na ocasião, eles abordaram as vítimas e levaram celulares e bicicletas. Além do assalto, a dupla roubou uma outra bike sem que o dono percebesse. Em razão da idade, ambos foram encaminhados para a Deaj (Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude). A equipe de reportagem do Estado Play esteve na delegacia, e segundo as primeiras informações, os jovens confessaram o crime e uma das vítimas já foi encontrada. Os agentes alertaram ainda que as pessoas que tiveram seus pertences furtados procurem a unidade, que fica no bairro Tiradentes, para resgatarem os objetos.

No momento em que a polícia autuava os indivíduos, mais três mulheres foram presas após serem usadas como pontes para a venda de drogas. Em entrevista à nossa equipe, os policiais revelaram que de algum tempo para cá, as ações dos criminosos mudaram, para despistarem as autoridades, eles colocam mulheres para fazerem as entregas e negociações dos intorpecentes. O trio foi levado para a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), onde será feita a entrega das substâncias e todos os tramites legais dos presos.

Com informações de Itamar Buzzatta