Funsat comemora 20 anos de casa com mais de 2 mil oportunidades de emprego

Em comemoração aos 20 anos de casa, a Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferta neste domingo (19), mais de de 2.120 oportunidades de emprego. A ação começa a partir das 9h nos altos da Avenida Afonso Pena, com pré-seleção no local e contratação imediata para mais de 50 vagas em diversas áreas ofertadas pelo Grupo Pereira.

“Neste dia 18 de setembro a Funsat celebra 20 anos de existência. “Quero aqui cumprimentar efusivamente o nosso quadro de servidores, que tem se desdobrado para atender a população de Campo Grande, e o resultado disso não poderia ser outro. A Funsat está ofertando um número recorde de vagas desde a sua criação no de 2001, isso só corrobora até aqui com o que a prefeitura planejou para o plano de retomada do crescimento. A fé dos empresários a confiança da população faz com que nós, servidores da Fundação Social do Trabalho, nos orgulhemos”. Comemora o Diretor Presidente da Funsat Luciano Martins.

Na ação além de oferecer orientações aos empregadores e empregados, a Funsat também disponibiliza qualificação profissional, intermediação de vagas de emprego, carteira de trabalho digital, atendimento e inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. O candidato que for a procura de uma oportunidade de emprego precisa apresentar os documentos pessoais e carteira de trabalho.

(Da redação com Itamar Buzzatta)