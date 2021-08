Fundesporte e SPPM promovem workshop de defesa pessoal para mulheres

O Governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) e Subsecretaria Estadual de Políticas Públicas para Mulheres (SPPM), promove, neste mês, o Projeto Maria Lilás, com workshop de noções básicas de defesa pessoal para mulheres. A iniciativa integra o Agosto Lilás, campanha estadual de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulheres.

As aulas serão oferecidas em todos os sábados de agosto: dias 7, 14, 21 e 28, das 7h30 às 12h30, na Concha Acústica do Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. As inscrições, totalmente gratuitas, podem ser feitas presencialmente na sede da Fundesporte, localizada na Avenida Mato Grosso, 5778, Bloco III – Parque dos Poderes, na capital ou pelo WhatsApp da Unidade Pedagógica e de Formação (UPF): (67) 3323-7225. Podem se inscrever mulheres acima de 18 anos. As vagas são limitadas. Haverá declaração de participação.

O ministrante do workshop será o mestre Tiago Brandão, faixa-preta 5º Dan de taekwondo pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTkd), pós-graduado em Educação Física e instrutor de defesa pessoal credenciado pela Polícia Federal, com experiência desde 1998.

O objetivo do curso é possibilitar o autoconhecimento e conscientização de casos de violência em diferentes contextos, despertar a relevância de conhecer, praticar e aprimorar técnicas de autodefesa frente ao agressor. Segundo a SPPM, casos de violência doméstica cresceram 413% em Campo Grande.

Agosto Lilás

Agosto Lilás é uma campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, instituída por meio da Lei Estadual nº 4.969/2016, com objetivo de intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha, sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher, divulgar os serviços especializados da rede de atendimento à mulher em situação de violência e os mecanismos de denúncia existentes.

A campanha nasceu em 2016, idealizada pela SPPM, para comemorar os 10 anos da Lei Maria da Penha, reunindo diversos parceiros governamentais e não-governamentais, prevendo ações de mobilização, palestras e rodas de conversa – e desde então vem se fortalecendo e consolidando como uma grande campanha da sociedade no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, que já alcançou um público aproximado de 419.404 pessoas em todo o estado, de 2016 a 2020.

Serviço

Evento: Projeto Maria Lilás – Workshop de noções básicas de defesa pessoal para mulheres

Local: Concha Acústica do Parque das Nações Indígenas – Campo Grande

Data: 7, 14, 21 e 28 de agosto de 2021

Horário: 7h30 às 10h

Inscrições: presencialmente na Fundesporte ou pelo WhatsApp (67) 3323-7225