Fundação de Cultura divulga lista de selecionados para Som da Concha

A FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) divulgou os selecionados para o projeto Som da Concha nesta terça-feira (20). Conforme o Diário Oficial, foram recebidas 241 inscrições e elencadas 10 atrações musicais na categoria Show de Abertura e 10 para o Show de Encerramento.

Conforme o texto, foram 20 músicos e bandas selecionadas para a próxima temporada do projeto. Abaixo, confira a relação dos selecionados para o Som da Concha.

Para o Show de Abertura

Titulares: 1º lugar – Dovale, 2º lugar – Juninho MPB, 3º lugar – Femme Lounge, 4º lugar – Ariadne, 5º lugar – Kelly Lopes 6º lugar – Rodrigo Nogueira, 7º lugar – Tarsos Morais, 8º lugar – Projeto Kzulo, 9º lugar – RCR, 10º lugar – Gustavo Vilarinho e Lucas Rosa. Suplentes: 11º lugar – Black Tropical, 12º lugar – LLEZ, 13º lugar – Renato Mendes e Rick Bergamo, 14º lugar – Duo de Violões Hipólito, 15º lugar – Veloster, 16º lugar – Jaque Altenhofer, 17º lugar– A Culpa é do Grave 18º lugar – SoulRa, 19º lugar – Heider Barbosa, 20º lugar – Beca Rodrigues.

Show de Encerramento

Titulares: 1º lugar – General R3 and The Black Family, 2º lugar – Miguelito, 3º lugar – Ton Alves, 4º lugar – Simona, 5º lugar – Os Alquimistas, 6º lugar – Otávio, 7º lugar – Gilson Espíndola, 8º lugar – Brô MC´S, 9º lugar – Renatto Jackson, 10º lugar – Érika Espíndola. Suplentes: 11º lugar – Diego Baroza, 12º lugar – Urbem, 13º lugar – Original Stábile, 14º lugar – Murilo Martinez, 15º lugar – Caramuja Chama Berbeat , 16º lugar – Codinome Winchester, 17º lugar – Raphael Vital, 18º lugar – Whisky de Segunda, 19º lugar – Maria Clara e Marcos Mendes, 20º lugar – Zé Pretin.

Os selecionados vão receber R$ 3.500 para apresentação com duração de 40 minutos cada show e R$ 7.500 para a apresentação com duração de 60 minutos cada para o show de encerramento. (Com assessoria)

