FUGIU: adolescente desaparecida acabou em abrigo e pais sabiam

A adolescente de 14 anos, Abigaelle, não desapareceu simplesmente. Ela fugiu na noite do sábado (26) e foi procurar a polícia. Quando chegou à Deam (Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher) relatou violação de direitos e de lá foi acionado o Conselho Tutelar. Em seguida, a jovem foi encaminhada para uma unidade de acolhimento no domingo (27). As autoridades afirmam que os pais sabiam da situação.

Logo após a reportagem feita pelo O Estado Online, no dia 1º de julho, houve relatos diferentes do feitos pelo pai de Nicolas envolvendo, inclusive, agressão. O pai da adolescente buscou ajuda para encontrar a filha que, conforme relatou, desapareceu sem deixar nenhuma informação. Posteriormente, ele avisou que foi procurado por assistentes sociais, porém ainda sem explicação sobre o ocorrido. Elas teriam informado onde Abigaelle estava.

Entramos em contato com o abrigo da SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) nesta segunda (6), que confirmou a presença da adolescente haitiana. Falamos novamente nesta terça-feira (6), com as autoridades responsáveis. Todos os acolhidos encontram- se encontram sob proteção do Estado, o local é vinculado ao Ministério Público, Vara da Infância e Juventude, ao Judiciário, a Prefeitura Municipal de Campo Grande e a SAS.

De acordo com o gerente da Rede de Proteção Social Especial de Alta Complexidade da SAS, Artêmio Versoza, Abigaelle os procurou e relatou a violação de direitos. “Ele sofreu violação de direitos e está sob a tutela do Estado. O Conselho Tutelar entrou em ação e a Vara da Infância, da Juventude e do Idoso está acompanhando. Os pais tinham sim conhecimento da situação. Eles estão dizendo que não sabiam do paradeiro dela. O Acolhimento é sigiloso porque é um local de proteção e de apoio a essa adolescente”, explicou Artêmio.

Legislação

Embora sejam imigrantes haitianos, a Legislação Brasileira prevalece, por isso ela está sob os cuidados do Estado. Inicialmente, pais e pessoas próximas confirmaram que a adolescente havia pego um Uber e a mesma não tinha celular, por isso sua localização era desconhecida. Assim, o pai relatou a procurar em todos os lugares enquanto a mãe só chorava. “Não, não! Ela sofreu violação de direitos e, por isso, sua localização é sigilosa. Estando sob a tutela da SAS com o conhecimento da Justiça, tudo é sigiloso”, reforçou o responsável Artêmio.

Como o caso está sob investigação não podemos detalhar o que de fato foi alegado pela adolescente.