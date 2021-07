Frente fria chega ao Estado no próximo domingo e deve derrubar as temperaturas

Uma nova frente fria está chegando a Mato Grosso do Sul. Desde ontem (16) o dia começou com temperatura mais amena. Segundo o meteorologista Natálio Abrahão, a frente fria chegará pelo sul do Estado no próximo domingo (18).

Às cinco horas de ontem, as mínimas registradas foram de 17ºC na Capital, 12ºC em Ponta Porã com nevoeiro, assim como em Aral Moreira; inclusive a cidade amanheceu com chuvisco. “Preparem os casacos, cobertores e luvas, porque a geada vai chegar no domingo, segunda-feira (19) e terça-feira (20)”, assegurou o meteorologista.

Segundo comunicado do Climatempo, essa frente fria tem pouco ar polar e avançará somente até o Estado, São Paulo e o Rio de Janeiro, principalmente, com aumento da nebulosidade, mas com pouca chuva. Para o fim do mês uma nova frente fria já é esperada, a partir do dia 24 de julho.

Na próxima semana as mínimas devem ser registradas em Amambaí e Sete Quedas, com -4°C, e previsão de geada. Em toda região central e sul do Estado as temperaturas tendem a ficar próximas dos 5°C, e em Campo Grande o dia mais frio será na próxima segunda (19), com mínima de 7°C e máxima de 23°C.

Operação Panemorfi chega ao fim

A preocupação com a falta de chuva no Estado é ainda maior com as queimadas. Na última quinta-feira (15), depois de extinguir as chamas que ameaçavam a região turística próxima do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, entre os municípios de Jardim e Bonito, o Corpo de Bombeiros Militar encerrou a Operação Panemorfi. Nos oito dias de operação, mais de 50 militares, 11 viaturas, 2 embarcações, diversos materiais de combate, além das duas aeronaves locadas pelo governo do Estado, foram utilizados.

No Pantanal, também ocorre a Operação Hefesto, que indicou que 32,5 mil hectares já foram consumidos pelo fogo, segundo o Lasa (Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais), da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Conforme dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), entre os municípios do país, Corumbá é o primeiro com maior número de focos registrados de 1º a 15 de julho, com 317 focos, 1.881% a mais que o registrado no mesmo período do mês passado, com apenas 16 focos.

(Rafaela Alves)