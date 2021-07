Flamengo faz 6 e avança nas oitavas. A goleada foi pela Copa do Brasil. Ainda no jogo de ida. Assim, o Mengão também homenageou sua atleta. Ela teve o nome mais comentado nas redes sociais e na busca do Google. Rebeca Andrade estava com o nome estampado na camisa dos jogadores, após a vitória.

Tanto que Diego Ribas a homenageou “Camisa para homenagear a Rebecca pela medalha que conseguiu, pela história que ela tem de superação, por nos representar, atleta do #Flamengo. Tudo de bom para ela”, disse.

Desta forma, o Flamengo é primeiro e segundo lugar nos trends do twitter. Foram 312 mil menções em cada.

Por isso, o Maracanã vibrou com mais intensidade. Quem marcou contra o adversário ABC (RN) foi Gabigol (2), Arrascaeta, Bruno Henrique, Donato (contra) e Michael.

Próxima

O jogo de volta contra o time Potiguar é no dia 5 de agosto. Mas, agora O Rubro-negro só tem olhos para o Corinthians. Mengão e Timão se enfrenta neste domingo (1º de agosto) pelo Brasileirão, às 15h (MS), na Neo Química Arena.

Aliás, o que achou de Flamengo faz 6 e avança nas oitavas?

Enfim, na rede do “passarinho azul”, os torcedores aclamaram mais uma vez Rebeca Andrade e o Flamengo. A todo comentário, um destacava que o clube não foi mencionado nenhum vez. Ninguém associou Rebeca a o time carioca.

MAS, QUER MAIS NOTÍCAS? CLIQUE AQUI!